Об этом сообщил сам советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
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По его словам, племянник с фамилией "Арестович" 39 дней провел под оккупацией. Только он вышел на связь.
Фамилии никогда не спрашивали. А никто из больных и местных жителей не сдал его,
– написал Арестович.
К слову, Мариуполь серьезно пострадал в результате российских атак, но не сдался врагу и дальше отважно обороняется. Среди защитников города есть и родственники Алексея Арестовича. Именно от них он получает актуальную информацию о военной обстановке.
Интересное видео – потери врага по состоянию на 5 апреля: