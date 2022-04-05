Об этом сообщил сам советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, племянник с фамилией "Арестович" 39 дней провел под оккупацией. Только он вышел на связь.

Фамилии никогда не спрашивали. А никто из больных и местных жителей не сдал его,

– написал Арестович.

К слову, Мариуполь серьезно пострадал в результате российских атак, но не сдался врагу и дальше отважно обороняется. Среди защитников города есть и родственники Алексея Арестовича. Именно от них он получает актуальную информацию о военной обстановке.

Интересное видео – потери врага по состоянию на 5 апреля: