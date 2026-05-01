Фигуранты дела "Мидас" добрались до "Сенс Банка": УП опубликовала новые "пленки Миндича"
- Журналисты "Украинской правды" обнародовали расшифровки пленок, свидетельствующие о возможном вмешательстве в управление "Сенс Банком" и "Карпатнефтехимом" через связи с Тимуром Миндичем и Андреем Ермаком.
- Василий Веселый, связан с Офисом президента, по данным расследования, влиял на формирование наблюдательного совета банка и контактировал с Александром Цукерманом, фигурантом дела о хищениях в Энергоатоме.
"Украинская правда" обнародовала вторую часть расшифровок так называемых "пленок Миндича". В видео журналисты анализируют возможную роль экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака в схемах в "Сенс Банке".
Что попало в новые пленки Миндича?
По информации издания, группа лиц могла получить влияние на государственный с 2023 года Sense Bank и химическое предприятие "Карпатнефтехим", используя связи с Тимуром Миндичем и Андреем Ермаком. Речь идет, в частности, о бизнесменах братьев Андрея и Василия Веселых, которые, как утверждается, действовали в интересах главы ОП.
Журналисты отмечают, что в 2024 году Василий Веселый начал официально получать доходы от "Сенс Банка" и, по данным источников, был назначен советником руководства финансового учреждения. В то же время в бизнес-кругах его называли неформальным "смотрящим" банка от Офиса президента, хотя сам он эти утверждения отрицал.
Также, по данным расследования, Веселый контактировал с фигурантом дела о хищениях в Энергоатоме Александром Цукерманом. На обнародованных записях якобы говорится о влиянии на формирование наблюдательного совета банка и желание контролировать его состав.
В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка: Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мистюк. Именно их в наблюдательный совет назначил Кабмин.
Справка: Петр Новак ранее был министром экономики Польши. Ежи Шугаев – бывший председатель правления Кредобанка. Ева де Фальк – шведский независимый директор, а Александр Щур был членом правления Укрэксимбанка. Николай Гладишенко – на тот момент финдиректор государственного "Укрфинжитло". Олег Мистюк – основатель компании "Финансовые консультанты Трезубец".
Кроме того, в записях упоминается лицо с псевдонимом "Хирург", которая, по версии журналистов, может быть связана с Андреем Ермаком.
Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что обнародование еще одной части "пленок Миндича" само по себе не приведет к наказанию виновных. Бороться с коррупцией – означает частично демонтировать оборонный сектор. Не бороться – означает позволить ей и дальше подтачивать обороноспособность страны.
Появились новые фрагменты "пленок Миндича" с Умеровым
Новые "пленки Миндича" показывают возможный разговор между бизнесменом Тимуром Миндичем и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Во фрагментах говорится об обсуждении возможных кандидатов на должности министра обороны и премьер-министра перед сменой правительства 17 июля 2025 года.
Также могли обсуждать претендентов на должность посла Украины в США.
По состоянию на сейчас подлинность "пленок" независимо подтверждена не была.