Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, эту ситуацию можно рассматривать как терроризм. Ведь это следует приравнять к захвату заложников.
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Украина знает, где находятся пленные
Как отметил Жданов, известно, что Россия передала Венгрии 11 пленных. Только пока в публичном доступе нет объяснения, как она смогла это сделать.
Представьте, сколько суток они уже держат наших пленных. И официально этого не признают. На сегодняшний день установлены фамилии и маршруты их перемещения в Венгрию. Вот интересно, как они туда их отвезли. Венгрия не имеет выхода к морю. Интересно было бы узнать,
– заметил Жданов.
Жданов прокомментировал передачу Венгрии украинских пленных: смотрите видео
Это совсем дикая ситуация со стороны венгерских властей. И очень хорошо, что украинские чиновники подняли в публичное пространство эту ситуацию. Это поможет освободить военных и вернуть их домой.
Россия передала Венгрии украинских пленных: коротко
- В июне появилась информация о том, что Россия передала Венгрии украинских пленных. Возмутительно, что эта инициатива прошла без участия Киева.
- Впоследствии уполномоченный по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко поделился деталями этой ситуации. Он сообщил, что в Венгрии действительно находится 11 пленных защитников. Украина уже знает имена и фамилии военных, а также маршрут по которому их перевезли в Венгрию. Об этом уже сообщили родственника и правоохранительным органам.
- Журналисты из Free Europe поделились деталями этой ситуации. В венгерских властях убеждают, что не знали об этой инициативе. Этим якобы занимался исключительно вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Там утверждают, что ни в МИДе, ни в канцелярии премьер-министра не знали об этой ситуации. Такая секретность Шемьена якобы вызвала серьезное негодование в правительстве.