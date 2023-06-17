Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, эту ситуацию можно рассматривать как терроризм. Ведь это следует приравнять к захвату заложников.

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Украина знает, где находятся пленные

Как отметил Жданов, известно, что Россия передала Венгрии 11 пленных. Только пока в публичном доступе нет объяснения, как она смогла это сделать.

Представьте, сколько суток они уже держат наших пленных. И официально этого не признают. На сегодняшний день установлены фамилии и маршруты их перемещения в Венгрию. Вот интересно, как они туда их отвезли. Венгрия не имеет выхода к морю. Интересно было бы узнать,

– заметил Жданов.

Жданов прокомментировал передачу Венгрии украинских пленных: смотрите видео

Это совсем дикая ситуация со стороны венгерских властей. И очень хорошо, что украинские чиновники подняли в публичное пространство эту ситуацию. Это поможет освободить военных и вернуть их домой.

Россия передала Венгрии украинских пленных: коротко