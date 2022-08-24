Героические защитники "Азовстали" выполнили приказ о выходе с предприятия с условием сохранения жизни и дальнейшего обмена в качестве пленных. россияне нарушили условия договоренности и не считаются ни с какими международными правилами и требованиями по обращению с пленными.

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ЕСПЧ обязал россиян обеспечить права героических защитников "Азовстали"

Вчера, 23 августа, Европейский суд по правам человека в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении россией прав пленных защитников и защитниц. Также ЕСПЧ дал срочные указания по межгосударственному делу "Украина против россии (Х)" в отношении военнопленных.

В частности, ЕСПЧ предоставил россии немедленные указания по обеспечению закрепленных Конвенцией прав пленных. Есть доказательства того, что россияне осознанно наносят непоправимый ущерб физической целостности пленных и угрожают их жизни. О своем решении ЕСПЧ проинформировал Комитет министров Совета Европы.

Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, несмотря, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против россии теперь также охватывают и права военнопленных,

– заявила Ирина Мудрая, заместитель Министра юстиции Украины.

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