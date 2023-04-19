Пленный Алексей Литтау уверенно заявил, что приперся в Украину "защищать братский народ" от войск Североатлантического альянса. Однако поскольку парень не сильно интересовался новостями, то о "злостном" НАТО узнал от знакомой доярки, а о "нацистах в Украине" – от мужиков на ферме.

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О страшных войсках НАТО сообщила доярка

Эта доярка, в частности, рассказала обманутому оккупанту, что на самом деле военный контингент НАТО "угнетает граждан" Украины. Однако Литтау не доставил себе хлопот проверить эту информацию, поэтому решительно настроился пойти защищать украинцев.

Во время интервью мобилизованный оккупант заявил, что не имел повода сомневаться в словах великого геополитика. Он подвергся влиянию предубеждения авторитета, поскольку женщина была "взрослым человеком". Следовательно, ее слов было достаточно.

Объяснил мужчина и то, откуда у самой 30-летней доярки была столь важная для его дальнейшей судьбы информация. По его словам, доярка узнала о присутствии НАТО в Украине из газеты. Статья в ней настолько поразила женщину, что сразу же передала эту информацию Алексею.

Любомир Ференс логично поинтересовался, почему слов сотрудницы было достаточно, чтобы круто поменять свою жизнь и отправиться с оружием в чужую страну. "А тебе доярка авторитет что ли?" – спросил он.

Ну, мы же вместе работаем,

– коротко ответил Литтау.

Заметим, что оккупант был озадачен информацией, что соседняя с Россией Финляндия, в отличие от Украины, уже вступила в НАТО. На вопрос, пойдет ли тогда Россия воевать с войсками Альянса и туда, смог выдать только: "Точно не знаю".

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За что воюют оккупанты

Разобравшись в ходе интервью с Любомиром Ференсом, что коллеги на работе ему врали в глаза, что ни нацистов, ни войск НАТО в Украине нет, Алексею Литтау было трудно сформулировать, за что тогда воюют россияне. Сначала он снова заикнулся о НАТО, но тут же добавил, что не видел его в Украине. Он согласился, что его слова звучат абсурдно.

А после признался, что мобилизованные "вообще не знают, за что воюют". По его словам, им просто дают задачи, которые они выполняют без лишних вопросов. Как и полагается молчаливым рабам.

"За неисполнение приказа дается несколько суток… Я больше не знаю, за что мы здесь, зачем мы здесь вообще", – подытожил Алексей Литтау.