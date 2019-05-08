Пленный украинский моряк: адвокат рассказал о самочувствии и условиях содержания Гриценко

В России прошли следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Адвокат смог пообщаться со своим подзащитным.

Денис Гриценко рассказал, что его посещал консул Украины и сообщал последние новости. Об этом адвокат украинца Николай Полозов написал в социальной сети Facebook.

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"Сегодня состоялись следственные действия с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко. Следствие ознакомило Дениса и его защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Защита и сам Гриценко возражали против ее проведения", – сообщил Николай Полозов.

Чувствует он себя хорошо. Настроение бодрое и боевое. На условия содержания не жалуется. Около месяца назад его перевели в четырехместную камеру. Сокамерники нормальные. Единственное, опять не передают письма. Последние полученные письма из дома датированы концом января, хотя ему их регулярно пишут и отправляют родные и близкие,

– добавил адвокат Николай Полозов.

Он также написал, что Гриценко отдельно интересовался предстоящим заседанием Международного трибунала ООН по морскому праву. Адвокат рассказал подзащитному, какие вопросы будут обсуждаться. Также Гриценко справлялся о самочувствии других военнопленных, в частности раненых.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.



После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".



Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов.



Украинцы объявили себя военнопленными.