Лучшие пляжи Одессы и области для отдыха: цены, условия и фото

Половина лета уже почти прошла, а вы до сих пор не определились, где провести отпуск? Список чистых пляжей Одессы и области в 2018 году вам в этом поможет! Мы собрали информацию о лучших пляжах города, а также нашли несколько райских уголков в Одесской области, которые стоит посетить этим летом.

Одесса – безусловно самый популярный летний курорт в Украине. Сюда едут, чтобы насладиться морем, позагорать, встречать рассветы на пляже и, конечно, развлекаться. Пляжей в Одессе много, и каждый из них имеет что-то особенное и привлекательное.

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Чтобы выбрать, где лучше отдохнуть именно вам – мы собрали подробную информацию о чистоте, инфраструктуре и ценах на популярных пляжах Одессы и области.

Пляжи Одессы 2018 – условия и цены

Пляж Ланжерон в Одессе

Где: Приморский район, Ланжерон пляж, 1

Цены: аренда шезлонга – 50 гривен, а палатки – от 100 гривен. Однако в разгар туристического сезона цены поднимают почти вдвое.



Бассейн на территории пляжа Ланжерон

Особенности отдыха на пляже Ланжерон: почти по всему побережью расположены кафе и рестораны. Это очень удобно, ведь вы можете понежиться на солнышке, не отходя от моря – вкусно пообедать, а на обратном пути еще и посетить дельфинарий.

Для тех, кто отдыхает с детьми, это один из лучших вариантов. Ведь здесь обустроены несколько детских площадок, а также веревочный парк на спуске из парка Шевченко. Пляж Ланжерон пользуется успехом у влюбленных. Здесь можно взять напрокат лодку и устроить романтическое путешествие морем.

Среди недостатков – на пляже Ланжерон почти всегда людно. Если вы ищете спокойного отдыха, то стоит отдать преимущество другим местам.

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Пляж Ибица в Одессе

Где: Аркадия, Центральная Аллея

Цены: в будни (с понедельника по четверг): шезлонги на пляже 180 гривен и 350 гривен возле бассейна, мягкая площадка или палатка – 1 000–1200 гривен, камера хранения и полотенце – по 100 гривен (но стоимость залога для камеры хранения 150 гривен, а для полотенца – 800 гривен); в выходные (с пятницы по воскресенье): шезлонги – 200 и 450 гривен, мягкая площадка или шатер – 1500 гривен, VIP мягкая площадка – также 1500 гривен. Подробнее с ценами можно ознакомиться тут.



Отдых в Одессе 2018: пляж Ибица с бассейнами

Особенности отдыха на пляже Ибица: этот пляж – один из крупнейших в Одессе. На территории расположены три просторных бассейна, один детский (с горками). Кроме того, здесь отличный выбор еды (европейская, японская и др) и обустроены три барные стойки.

Относительно недостатков, то он здесь, наверное, один и существенный – до моря идти долго от самого пляжа. К тому же, первые 20 метров – мелководье. Если хотите вдоволь поплавать и понырять, лучше выбрать что-то другое. А вот если ищете развлечений и круглосуточной музыки – вам точно сюда.



Пляж Ибица в Одессе: карта

Пляж Итака в Одессе

Где: Аркадия, Центральная Аллея

Цены: шезлонги 150, 250, 300 гривен, мягкая площадка или шатер – 800-900 гривен, камера хранения и полотенце по 100 гривен. Цены могут меняться в выходные и праздничные дни. Подробнее с ценами можно ознакомиться тут.

Пляж Итака в Одессе с бассейном

Особенности отдыха на пляже Итака: это действительно один из самых дорогих пляжей, но цены себя оправдывают. Пляж Итака поделен на две зоны: первая – с шезлонгами, зонтами, столиками, раздевалками и душевыми, вторая – с комфортными бунгало для райского отдыха.

На пляже расположен большой бассейн. Приятный бонус в том, что при заказе – ваш коктейль принесут к шезлонгу. Почти круглосуточно на пляже играет музыка.

Для отдыха с детьми здесь тоже есть все необходимое – детская площадка с горками и другими развлечениями.

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Пляж Bono beach в Одессе

Где: Аркадия, левое крыло

Цены: в будни шезлонги возле бассейна – 200 гривен, шезлонги на песке – 100 гривен, палатки – 1 000 гривен (500 гривен залог), зонт и полотенце – по 50 гривен. В выходные: шезлонги у бассейна – 250 гривен, шезлонги на песке – 150 гривен, палатки – 1 000 гривен (1 000 гривен залог), зонт и полотенце – по 50 гривен. Подробнее о ценах тут.



Место для отдыха в Одессе: комплекс Bono beach

Особенности отдыха на Bono beach: комплекс содержит ночной клуб, пляж и ресторан. Здесь оборудованы большие террасы с видом на море, на пляже – белоснежный песок, а также есть несколько больших бассейнов и детская площадка.

Если вы едете семьей с детьми – то здесь вам обязательно понравится. Кроме традиционных детских бассейнов и горок, здесь еще и предлагают услугу детского аниматора. Вы сможете хорошо отдохнуть и не волноваться за безопасность своих детей.

Пляж Caleton в Одессе

Где: Шампанский переулок, правое крыло

Цены: пластиковый шезлонг + матрас + зонтик – 100 гривен, шезлонг + матрас, зонтик, полотенце – 200 гривен. Мягкий площадка стоит 500 гривен (цены за 2017 год). Подробнее об актуальных ценах тут.

Пляжи Одессы 2018: Caleton

Особенности отдыха на пляже Caleton: посетители делятся приятными впечатлением от удобного деревянного пирса, который входит в море. Это прекрасное место для утренних занятий спортом или йогой. А также – знаменитый носорог, который встречает посетителей на входе. Он стал любимцем для фото и селфи, а еще периодически меняет свой внешний вид. Еще одна особенность этого пляжного клуба – здесь подают кальян прямо на пляже.

Насчет недостатков – здесь нет бассейнов.

Bright on Beach Odessa

Где: улица Вице-адмирала Азарова, территория пляжной зоны "Отрада"

Цены: шезлонг – 70 гривен в будни, 100 гривен в праздничные дни, мягкая площадка – 400 гривен, шатер – 600 гривен, зонтик – 30 гривен, полотенце – 40 гривен (под залог 200 гривен). Цены указаны за 2017 год, актуальные цены – тут.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 8 Лип 2018 р. о 5:26 PDT

Особенности отдыха на пляже Bright on Odessa Beach: этот пляж от всех остальных отличается разве стильным дизайном. Кроме традиционного набора из белого песка и голубого моря, здесь еще и добавили модный в этом году – пудро-розовый цвет. Именно такого цвета здесь зонты, подушки и даже лампы. В комментариях отмечают хороший уровень обслуживания.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 10 Сер 2016 р. о 3:00 PDT

Пляжи в Одессской области

Лебедевка

Где: с. Лебедевка, Одесская область

Как добраться: от Одессы можно доехать до Татарбунарова, а там – ловить попутные автобусы (которые ездят нечасто) или авто. Или доехать до Белгород-Днестровского и там сесть на прямой автобус до Лебедевки, которые тоже, правда, ездят трижды в день.

Цены: вход на пляж – бесплатный. Номера можно арендовать от 150 до 900 гривен, в зависимости от уровня комфорта.



Райский уголок в Одесской области – Лебедевка

Особенности отдыха в Лебедевке: это настоящий райский уголок в Украине. Добраться сюда не так уж и просто, если у вас нет авто, но оно того стоит. Чистое море и ухоженный пляж. Здесь частенько можно увидеть дельфинов.

В Лебедевке прекрасно отдыхать как с палаткой (на горе есть большой лес, где можно поставить палатку, разжечь костер), так и в домиках (на территории есть база отдыха, многочисленные магазины и кафе). Цены – достаточно демократичные, особенно по сравнению с Одессой.



В Лебедевку можно ехать с палаткой

Но главное – длинная песчаная береговая линия и чистое бирюзовое море. Действительно, аж захватывает дух. К тому же, из Лебедевки можно добраться до еще одного уникального места в Украине – села Вилково, которое называют "украинской Венецией".



Лебедевка славится чистым морем и береговой линией

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Затока

Где: поселок Затока, Одесская область

Как добраться: автомобилем от Одессы по трассе Одесса – Белгород-Днестровский; электричкой с центрального ж/д вокзала города Одессы (отправляются каждые 1,5-2 часа), время в пути – примерно полтора часа или автобусами с центрального автовокзала Одессы.

Цены: вход на пляж – бесплатный. Арендовать жилье можно от 200-250 гривен.



Отдых в Одесской области: Затока

Особенности отдыха в Затоке: это один из самых развитых и известных курортных поселков на черноморском побережье Одесской области. От самой Одессы Затока расположена на расстоянии всего 50 километров.

Селение растянулось аж на 18 километров по побережью моря. Здесь есть места и для активного отдыха, и спокойного и семейного. В Затоке есть много ночных клубов, магазинов, баров и, конечно, захватывающий вид на море.

Каролино-Бугаз

Где: поселок Каролино-Бугаз, Одесская область

Как добраться: из Одессы (автостанция) на автобусе №601 "Одесса – Каролино-Бугаз", из Одессы (железнодорожный вокзал) электричкой на Белгород-Днестровский. Автомобилисты могут воспользоваться картами и без особых проблем добраться из Одессы по дороге через Ильичевск, Санжейку и Грибовку.

Цены: вход на пляжи – бесплатный. Арендовать жилье можно от 200-250 гривен.



Отдых в Каролино-Бугазе: цены и условия

Особенности отдыха в Каролино-Бугазе: курортный городок плавно переходит в другой – Затоку. Базы отдыха и Каролино-Бугаз расположены непосредственно на обочине. Если вы хотите поплавать в чистом море и понежиться на солнце – это идеальный вариант. К тому же, по сравнению с пляжами в Одессе – здесь менее людно и воздух чище.

Также в Каролино-Бугазе хорошо развит частный сектор. Есть возможность снять как квартиру, так и коттедж. Цены здесь достаточно демократичные.

Желаем вам приятного отдыха и ярких эмоций!