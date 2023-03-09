Протест начался с исполнения трех гимнов: Грузии, Украины и ЕС.

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Они требуют, чтобы власти сдержали обещания по поводу скандального законопроекта об иноагентах, а также – освобождения всех задержанных во время протестов.

В Грузии возобновились протесты: смотрите видео

Впоследствии грузинские СМИ сообщили, что всех задержанных якобы освободили.

В Кутаисе (второй по величине город Грузии) студенты выстроились в живую цепь.

Живая цепь в Кутаисе: смотрите видео из сети

Одиозный закон отозвали из парламента

Грузинские власти пытались продвинуть закон, созданный в лучших традициях российской пропаганды – об иноагентах. Его фактически "списали" у страны-террористки. Грузинский народ возмутили подобные действия властей. В стране вспыхнули массовые протесты.

Впоследствии "Грузинская мечта" – господствующая партия в стране – заявила, что отзывает из парламента скандальный закон. В то же время посетовали, что на него наложили вроде бы ложный ярлык "российского закона".

Между тем, грузинский народ четко заявил, что готов бороться за свою свободу и европейское будущее страны.