Глава Киевской ОГА заявил, что нанесли значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду.

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В частности, разрушили 60 квартир, частично повредили 4 многоквартирных дома и 10 частных домов.

Предварительно известно, что жертв в результате авиаудара нет.

Разрушения в Барышевке / Фото Алексея Кулебы:

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