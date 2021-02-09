Металлургический комбинат им. Ильича Группы Метинвест получил сертификат, подтверждающий соответствие международным стандартам Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

В пресс-службе компании рассказали, что сертификационный аудит на меткомбинате проводили официальные представители группы компаний TÜV SÜD в Украине ООО "Технические и управленческие услуги".

По итогам аудита, меткомбинат получил сертификат соответствия международному стандарту ISO 45001, который будет действовать три года.

Жизнь и здоровье сотрудников – это главная ценность для нас. Системный подход – залог успешной работы предприятия и безопасности сотрудников. Аудиторы в очередной раз высоко оценили уровень организации в области охраны здоровья и безопасности труда на комбинате. Правильность наших действий подтверждена сертификатом независимого аудита,

– рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии меткомбината имени Ильича Олег Астафьев.

Он отметил, что для того, чтобы построить риск-ориентированное предприятие, необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять новые технологии, направленные на предотвращение или уменьшение отрицательного влияния опасных факторов на каждом этапе производства.

Ранее ведущее независимое агентство исследований, рейтингов и данных Sustainalytics присвоило "Метинвесту" рейтинг по экологии, соцполитике и корпоративному управлению ESG.

За качество управления человеческим капиталом, охраны труда и промышленной безопасности, а также взаимодействие с местными общинами "Метинвест" получил высокую оценку. Кроме этого было оценено корпоративное управление компании и отмечено ее соблюдение высоких стандартов бизнес-этики.

В сравнительном рейтинге среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics, "Метинвест" занял девятое место.

Также "Метинвест" реализовал проект по созданию системы обучения для муниципалитетов, который занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Компания разработала систему обучения для муниципалитетов МРА (Master of Public Administration). Данный проект – часть корпоративной социальной ответственности групп, цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных общин и повышения качества жизни горожан.