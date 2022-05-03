Глава Офиса прокурора Ирина Венедиктова рассказала новые детали расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами в Киевской области. Цинизма и безжалостности россиян не было предела.

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Разоблачение преступлений россиян в Ирпене

Как сообщила генеральный прокурор, Ирпень является примером эффективности двухнедельного комендантского часа. За это время правоохранители провели первоначальные следственные действия, провели осмотр территории и собрали много доказательств, передает 24 канал.

Первоначально с помощью аэросъемок была изучена вся территория Ирпеня, также экипажи с камерами провели фиксацию всех улиц города. Затем город был разбит на квадраты, за изучение которого отвечала определенная группа правоохранителей.

Было осмотрено 17535 объектов, 885 из них полностью разрушены, 2738 разрушены частично. Следователи выяснили, что враг располагался на 6 позициях, впоследствии было изъято 190 взрывоопасных предметов.

Прокуроры и следователи зафиксировали применение по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82 и 120 калибра, аэробалистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов со стреловидными поражающими элементами. Это оружие является запрещенным Женевскими конвенциями,

– доложила Венедиктова.

Для судебно-медицинской экспертизы было доставлено 290 тел, из них 161 – мужчины, 73 женщины, 1 ребенок и 55 человеческих останков. Причиной смерти 35 человек являются осколочные ранения, а 40 – огнестрельные. 5 человек погибли в результате черепно-мозговых травм, даже зафиксировано влияние голода. В 210 случаях выяснение причин смерти требует дополнительных экспертиз,

Преступления россиян в Украине: последние события

Служба безопасности Украины уже установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших ужасные преступления в Киевской области. Относительно причастности к преступлениям ведется проверка 2,5 тысяч российских военных, базировавшихся в Киевской области.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, изучение деоккупированных территорий и быта россиян свидетельствует об их полном моральном расстройстве. У них нет самоуважения, соответственно, ни о каком понимании человечности речь не может идти.

Также в Киевской области была обнаружена братская могила, изучение тел показало ужасные преступления россиян против мирного населения.

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