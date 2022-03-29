Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Представители радиотехнических войск вовремя обнаружили цели.

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Ракеты сбили зенитные ракетные войска

Зенитные ракетные войска уничтожили ракеты в 30 километрах от Львова. Кроме того, наши военные "приземлили" два вражеских беспилотника. Воздушная тревога во Львовской области звучала поздно вечером 28 марта, а также уже ночью 29-го.

Отметим, что украинские защитники дают успешный отпор врагу и в воздухе. В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что за предыдущие сутки уничтожили 17 воздушных целей:

8 самолетов,

3 вертолета,

4 БПЛА,

2 крылатых ракеты.

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