Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что сейчас в ряде регионов полиция уже проверяет объекты.

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Куда поступили сообщения о заминировании

Известно, что сообщения о заминировании поступили в ряд государственных учреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, торговых центров, учебных заведений и тому подобное.

Не исключением стал и Киев: Столичные телеграм-каналы пишут, что из-за таких сообщений в университете "КРОК", гимназии "Диалог", 295 школе и других образовательных учреждениях провели массовую эвакуацию.

Правоохранители и спецслужбы также проводят проверки в учебных заведениях, судах и государственных учреждениях Днепра, Львова, Ровно, Житомира. Кроме того, сообщения о заминировании поступили в Сумах, Виннице, Запорожье, Ужгороде и других городах.