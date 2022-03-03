Секретарь СНБО заявил, что за сутки российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений. Наступление остановили.

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Руководство Беларуси все больше фиксируется как пособники государства-террориста России. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной,

– заявил Данилов.

Данилов подчеркнул, что враждебные силы – деморализованы. Тем временем украинские герои – каждый день все более мотивированы.