Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что оккупанты второй раз ударили ракетой по центру Харькова, когда уже приехали спасатели. Ракета попала в здание.

К теме Обстрел Харьковской ОГА: по меньшей мере 10 погибших

По словам Геращенко, 1/3 здания Харьковской облгосадминистрации разрушена. Сейчас есть 10 погибших и почти 40 раненых.

Жертв будет больше

Советник министра внутренних дел отметил, что сейчас разбирают обломки здания. Он уверен, что жертв и раненых будет еще больше.

Обращаюсь к российским ученым, конструкторам, инженерам. Что вы чувствуете, когда ваше оружие убивает мирных украинцев? Бросайте работу! Выходите на забастовки! Не делайте новые ракеты! Иначе вы соучастники убийства украинцев!,

– заявил Геращенко.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!