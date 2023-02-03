Если вы услышали сирены – немедленно перейдите в укрытие. Следите за информацией из официальных источников.

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Сирены прозвучали по всей стране

По состоянию на 16.40 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. За считанные минуты во всех областях раздались сирены. Кроме того, непрерывная тревога продолжается в Луганской области с 4 апреля 2022 и во временно оккупированном Крыму с 11 декабря.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в 16:31 с аэродрома Мачулищи в Беларуси вылетел МиГ-31К – носитель крылатых ракет "Кинжал". Эти ракеты гиперзвуковые, поэтому силы украинского ПВО не имеют средств для эффективного противодействия. Поэтому тревогу объявляют по всему государству.

Часто такие полеты проходят без ракетных запусков, однако есть исключения. К примеру, враг атаковал этими ракетами во время массированного ракетного обстрела 26 января. Поэтому тревогой не следует пренебрегать – пройдите в укрытие и ждите отбой.



Карта тревог 3 февраля / Скриншот

За несколько минут до тревоги раздались сирены в Киеве

В 16:11 в Киеве прозвучали сирены, однако официальные представители власти не объявляли об угрозе атаки. В КГГА сначала заявили, что сирены звучали, однако тревогу не объявляли.

В комментарии 24 Канала в КГГА заявили, что пока причины того, почему прозвучали сирены – неизвестны. Их выясняют.

Среди возможных версий – сбой системы оповещения, однако этот факт требует подтверждения или опровержения.

Какая корабельная группировка врага в Черном море

В ВМС Украины сообщили, что по состоянию на 3 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей. Однако среди них нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

В Средиземном море зафиксировано 10 вражеских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет с суммарным залпом 72 "Калибра". Однако враг не атакует оттуда, а носители ракет не могут войти в Черное море, ведь Турция, являющаяся членом НАТО, не пускает их через свои проливы.