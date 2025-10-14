По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К
- По всей Украине 14 октября объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.
- Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для всех регионов в 11:25.
По всей Украине днем 14 октября раздавался сигнал воздушной тревоги. Страна-агрессорка снова поднимала в небо истребитель МиГ-31К.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
Что известно о воздушной тревоге в Украине?
Воздушные силы днем 14 октября объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Об опасности для всех регионов Воздушные силы предупредили в 11:25.
Там информировали о ракетной угрозе для областей. В частности, сообщили о взлете МиГ-31К.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– информировали в ПС.
По состоянию на 11:36 по всей Украине продолжала раздаваться тревога. Уже в 11:49 объявили об отказе от угрозы по МиГ-31К.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Россия атаковала Украину ночью 14 октября: основное
Ночью 14 октября российские войска атаковали Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, около 60 из запущенных вражеских целей – "Шахеды".
По состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны. Известно, что зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Президент Зеленский отреагировал воздушный террор России против наших городов. Он отметил, что главные цели вражеских сил – наша энергетика.
Он напомнил, как вечером 13 октября россияне цинично ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, где пострадало 57 человек. Оккупанты били и по энергетической инфраструктуре в регионе. Президент отметил, что на Кировоградщине захватчики повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. На Сумщине были удары по энергетике, предприятию. Вражеские войска били и по Донецкой области.