По всій Україні вдень 14 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги. Країна-агресорка знову підіймала в небо винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Повітряні сили вдень 14 жовтня оголосили всеукраїнську повітряну тривогу. Про небезпеку для всіх регіонів Повітряні сили попередили об 11:25.

Там інформували про ракетну загрозу для областей. Зокрема, повідомили про зліт МіГ-31К.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– інформували в ПС.

Станом на 11:36 по всій Україні продовжувала лунати тривога. Вже об 11:49 оголосили про відбій загрози по Міг-31К.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

