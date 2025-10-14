По всій Україні оголошували повітряну тривогу: окупанти підіймали МіГ-31К
По всій Україні вдень 14 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги. Країна-агресорка знову підіймала в небо винищувач МіГ-31К.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Повітряні сили вдень 14 жовтня оголосили всеукраїнську повітряну тривогу. Про небезпеку для всіх регіонів Повітряні сили попередили об 11:25.
Там інформували про ракетну загрозу для областей. Зокрема, повідомили про зліт МіГ-31К.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– інформували в ПС.
Станом на 11:36 по всій Україні продовжувала лунати тривога. Вже об 11:49 оголосили про відбій загрози по Міг-31К.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Росія атакувала Україну вночі 14 жовтня: основне
Вночі 14 жовтня російські війська атакували Україну 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. За даними Повітряних сил, близько 60 із запущених ворожих цілей – "Шахеди".
Станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 69 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни. Відомо, що зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Президент Зеленський відреагував повітряний терор Росії проти наших міст. Він зазначив, що головні цілі ворожих сил – наша енергетика.
Він нагадав, як ввечері 13 жовтня росіяни цинічно вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, де постраждало 57 людей. Окупанти били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні. Президент зазначив, що на Кіровоградщині загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. На Сумщині були удари по енергетиці, підприємству. Ворожі війська били й по Донеччині.