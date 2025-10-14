Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Что известно о воздушной тревоге в Украине?

Воздушные силы днем 14 октября объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Об опасности для всех регионов Воздушные силы предупредили в 11:25.

Там информировали о ракетной угрозе для областей. В частности, сообщили о взлете МиГ-31К.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– информировали в ПС.

Обратите внимание!

По состоянию на 11:36 по всей Украине продолжала раздаваться тревога. Уже в 11:49 объявили об отказе от угрозы по МиГ-31К.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Россия атаковала Украину ночью 14 октября: основное