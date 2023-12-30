Именно это российское воздушное судно является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и обезопасить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Сигналы воздушной тревоги прозвучали по всем областям Украины примерно в 10 часов 30 минут. В Воздушных силах объяснили, что причиной тревоги является взлет российского самолета МиГ-31К.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ),

– отметили в Воздушных силах.

Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Стоит отметить, что этот самолет опасен, поскольку он потенциально может нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь на себе крылатые ракеты.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В телеграм-канале Monitor объяснили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе и для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и так далее. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

В конце концов, эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от государственной границы Украины.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

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