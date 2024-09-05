Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизни и облегчит работу Воздушных сил.

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Тревога в Украине

12:22, 5 сентября Где сейчас тревога

12:15, 5 сентября По всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Сообщается о взлете МиГ-31К.

Почему тревога из-за МиГ раздается по всей стране

Истребитель МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны. Известно, что один самолет может нести одну ракету и поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

"Кинжал" является таким опасным, поскольку эта ракета способна маневрировать по траектории полета, что затрудняет ее обнаружение системами ПВО. Благодаря Patriot Украина может сбивать такое вооружение, однако не стоит игнорировать угрозу – к сожалению, оборонцы неба не могут сбивать все 100% целей.

Добавим, что ракета достигает скорости до 12 000 километров в час, перехватить ее на маршевом участке невозможно даже специализированными противоракетными комплексами.

Также особенностью ракеты "Кинжал" является то, что она имеет огромную ударную силу и своим взрывом может пробивать любую броню. Фактически ее рассматривают как средство против больших кораблей и бункеров, но враг не гнушается использовать ее против гражданских объектов.

Особенности сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал" / инфографика 24 Канала

Отметим, что враг осуществил пуск ракеты "Кинжал" в направлении Львова во время атаки 4 сентября. Аэробаллистическая цель долетела до города одновременно с ракетами Х-101. Количество примененных врагом ракет пока неизвестно.

Воздушная тревога в области продолжалась более трех с половиной часов – с 03:57 по 07:38.

Известно, что в результате российского удара погибли 7 человек, среди них – ребенок. В частности, пострадали 64 человека. 12 человек удалось спасти из-под завалов.