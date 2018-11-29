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      По требованию Кличко Киевсовет разорвал договор со скандальным застройщиком Андреевского

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      Голосование в Киевсовете
      Голосование в Киевсовете / facebook.com

      Депутаты Киевсовета поддержали предложение мэра Киева Виталия Кличко о расторжении договора аренды земельного участка с компанией "Маркон", которая планировала построить на Андреевском спуске отель высотой 30 метров.

      Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.

      "99 депутатов Киевсовета поддержали расторжение договора аренды земли с ООО "Маркон". Соответствующее решение было зарегистрировано мэром столицы. Скандальный и безответственный застройщик на Андреевском спуске остановлен", – написал советник мэра Киева.

      По его словам, во время переговоров Виталий Кличко предлагал застройщику представить проект на Градостроительном совете Киева, но представители "Маркон" отказались.

      "К этому (разрыву договора, – ред.) привели действия застройщика, который отказался идти на Градостроительный совет для получения решения по проекту и высотности объекта строительства", - подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

      Напомним, Виталий Кличко ранее неоднократно заявлял, что любой проект на Андреевском спуске должен быть согласован со специалистами и общественностью.

      Киевская администрация аннулировала декларацию на начало работ из-за того, что застройщик, который получил разрешение в 2010 году, не начал строить в течение трех лет, как это предусмотрено законодательством. Также долг компании перед городом составляет почти 1 миллион гривен.

      В минувшие выходные коммунальщики демонтировали кран, который мешал проезду по Андреевскому спуску, а полиция задержала 7 мужчин с оружием, которые пытались помешать демонтажу.

      Теги: Новости Киева Новости недвижимости скандальные застройки Виталий Кличко Киеврада
      Источник: 24 Канал
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