Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.

Интересно Предвыборная лихорадка в Харькове, очереди во львовских центрах вакцинации – видео недели

Вакцинированная жительница Львова поборола COVID-19

София Голдак заразилась коронавирусом в сентябре 2021 года от внучки. Болезнь быстро прогрессировала и дала осложнение – полное поражение легких. Однако пациентка была вакцинирована, что позволило выжить даже после 10-дневного подключения к аппарату ИВЛ.

91-летняя львовянка поборола COVID-19: смотрите видео

Во Львове собрали 50 миллионов гривен на спасение девочки

На лечение Виктории Полюги со спинальной мышечной атрофией деньги собирали всем Львовом. Помочь ей может только препарат Золгенсма за почти 2 миллиона долларов. Собранных денег достаточно, чтобы начать лечение в США до конца года.

Девочке со СМА необходим дорогой укол: смотрите видео

Защитники Орехово попали под вражеский удар

В Луганской области пророссийские наемники стреляют противотанковыми ракетами по украинским позициям. Возле села Орехово разрушили наблюдательный пост и чуть не убили одного из бойцов. Украинские военные говорят, таким образом оккупанты провоцируют ВСУ.

Украинские защитники рассказали об обстрелах в Орехово: смотрите видео

В Кабмине состоялись очередные ротации

Правительство 3 ноября вместо Алексея Любченко назначило отвечать за экономику Юлию Свириденко. В "оборонку" вместо Андрея Тарана назначили Алексея Резникова, а на его место в Минреинтеграции – Ирину Верещук. Директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин будет наводить порядок в Минстратегпроме, уволили также главного эколога Романа Абрамовского.

Почему состоялся ноябрьский "урядопад": смотрите видео

На Закарпатье спасают редких медведей

В реабилитационном центре "Синевир" приютили 32 спасенных медведей. Эти животные нуждаются в помощи, ведь из-за людей находятся под угрозой вымирания. На Закарпатье попадают и животные с трагической судьбой, например те, которых держали ради развлечений посетителей в ресторане.

Как помогают медведям на Закарпатье: смотрите видео