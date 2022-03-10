Война может не завершиться так быстро, как всем украинцам хотелось бы. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает 24 канал.

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Надо научиться жить в новых условиях

Резников рассказал, что международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Кроме этого, украинская армия проделывает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди граждан страны-агрессора.

Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда в России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам хотелось бы. Мы должны быть готовы,

– добавил министр.

Потому, по словам Резникова, украинцы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях.

"Перезапустить сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет никакого шанса нас одолеть. Я не хочу приводить опыт других стран, которые выстояли в подобных условиях. Мы знаем разные примеры", – отметил глава Минобороны.

Министр подытожил, что украинцам нужно привыкать, что они теперь и сами – пример и образец для мира. И этот пример очень достойный, так что следует продолжать держать строй, поддерживать близких и двигаться к победе.

Смотрите обращение Алексея Резникова:

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