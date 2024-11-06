Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра европейской политики в отношении Украины в связи с победой республиканцев на выборах в США. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Magyar Nemzet.
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Что сказал Орбан относительно Украины
Выступая на саммите тюркоязычных государств в Бишкеке, Кыргызстан, он отметил важность изменений. Орбан отметил, что смена власти в Америке ставит под вопрос способность Европы самостоятельно поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом плане.
Обратите внимание! Орбан подчеркнул, что Европа нуждается в новой стратегии, а первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже на неформальной встрече лидеров ЕС в Будапеште.
Премьер также выразил обеспокоенность относительно будущего кредита для Украины на сумму 50 миллиардов евро, который должен был быть совместно профинансирован Европейским Союзом и США, согласно договоренностям G7.
Орбан неоднократно критиковал подход ЕС к войне в Украине, утверждая, что стратегия Европы не является эффективной. На фоне заявлений Дональда Трампа о желании завершить войну Орбан получает дополнительные аргументы для своих требований.
Последние заявления Орбана по Украине
- До этого Виктор Орбан заявлял, что победа Трампа приведет к изменению политики ЕС в отношении Украины и уменьшению военной поддержки. Он уже высказывал критику относительно Плана победы Зеленского и призвал к переговорам с Россией.
- А на фоне протестов в Грузии из-за "пророссийских выборов" премьер-министр Венгрии поблагодарил правительство страны за то, что "в условиях стремления к европейской интеграции не допустили превращения страны во вторую Украину".