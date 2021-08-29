Победить в войне парадами нельзя.

Два артиллерийских налета в 6:30 и в 9:00 (28 августа – ред.) прямо по Авдеевке. Как сообщают источники Цензор.Нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

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Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке, данные не полные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм – смотрите, какие следы попаданий на бетоне на фотографии.

Следы от обстрелов / Фото из фейсбука Юрия Бутусова

В результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное. Уничтожены два легковых и один грузовой автомобиль. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины.

Самое шокирующее – ни в первом, ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.

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Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности. Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк.

С 2017-го года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.

В сводке ООС за 7:00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей.

Я понимаю, что приказ "не стрелять" идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать не существующее "перемирие", объявленное президентом Зеленским. Но обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента – это просто аморально. Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях.

Во время войны задача военного командования – защита вверенной территории страны, а не быть молчаливыми "терпилами". Искренне надеюсь, что новый главком ВСУ Валерий Залужный немедленно даст оценку происшедшему и сумеет предпринять адекватные меры.

Победить в войне парадами нельзя.