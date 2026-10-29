В сети писали о "побеге" вооруженных пленных в Харьковской области: как отреагировали в ВСУ

В ВСУ прокомментировали информацию о "побеге" двух военнопленных в Харьковской области / AP (ілюстративне)

В сети распространились вымышленные сообщения о побеге двух вооруженных российских пленных и расстреле автомобиля возле Староверовки. Никаких подобных инцидентов в Харьковской области не происходило.

Официальное заявление по поводу сложившейся ситуации было сделано Военной службой правопорядка ВСУ. Adv популярные видео Действительно ли в Харьковской области сбежали вооруженные пленные? Сведения о якобы побеге задержанных оккупантов с оружием не соответствуют действительности. Ведомство отметило, что никаких расстрелов транспорта вблизи населенного пункта не фиксировалось, ситуация остается полностью под контролем. Военные призывают доверять только официальным сообщениям и не помогать врагу сеять панику манипулятивными вбросами. Что было известно ранее? Напомним, ранее мы писали, как украинские защитники опровергли ложь пропагандистов о продвижении врага в регионе: заявления России о захвате сел в Харьковской области оказались обычными выдумками для внутренних отчетов.

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