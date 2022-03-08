Об этом написал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в своем телеграмме.
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Почаевская лавра готова разместить 150 человек из областей, где ведутся активные боевые действия, говорится в сообщении.
Ранее начальник областного управления полиции Александр Богомол отмечал, что на территории Лавры уже находится значительное количество беженцев. Вокруг размещены блокпосты, где проверяют, кто прибывает и уезжает.
Почаевская Успенская лавра принадлежит к УПЦ Московского патриархата.
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