Наверное, Путин обещал в Пекине скорую победу, но первые две недели войны однозначно за нами – это очевидно даже Китаю.

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Пекин меняет риторику

Поэтому в Пекине стали говорить, что им не нравится то, что происходит в Украине. Поэтому начались разговоры с американцами и европейцами, поэтому в Пекине начали говорить о посредничестве.

А главное – китайские компании начинают скупать дешевые российские активы, а российские банки начинают предлагать уложиться в активы в юанях.

Китайцы знают, как использовать слабость России

Оторвать Китай от России будет означать полную изоляцию: от Запада и Востока, последняя империя не нужна никому.

Мир меняется на наших глазах: в пользу Украины и не в пользу России.

Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео:

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