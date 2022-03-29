Он намерен прибегнуть к газовому шантажу. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Обратите внимание Отказ G7 платить за газ рублями перечеркнул попытки России обойти санкции, – министр энергетики
"Думаю, что это начало большой глобальной игры Путина, которая связана, в частности, с газовым шантажом Европы", – подчеркнул Денисенко.
Важный и нефтегазовый фронт
По его словам, параллельно с боевыми действиями, которые для нас важнейшие, есть еще и нефтегазовый фронт, прежде всего газовый.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что с 1 апреля Россия не будет "заниматься благотворительностью": мол, или вы платите в рублях, или вообще ничего не получите.
Это напрягает большую часть европейцев и не только. Хотя G7 заявила, что не намерена платить в рублях, начинается период достаточно большой турбулентности в этом плане,
– подчеркнул Денисенко.
Россия хочет нажать на Европу
Он объяснил, что есть 2 очень важных аспекта:
- одномоментно выключить газ в трубе невозможно. Если Россия говорит, что 1 апреля выключает газ, то он все равно будет качаться примерно 10 – 14 дней;
- именно на это время приходится достаточно большая выплата "Газпрому" их международным обязательствам.
"Россияне будут "качать" эту историю, чтобы попытаться надавить на Европу и заставить европейцев быть более уступчивыми", – отметил советник главы МВД.
Денисенко предупредил о шантаже Путина: смотрите видео