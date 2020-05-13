Почему Геннадий Плис провалит испытательный срок

Временный глава Офиса финансового контроля может не досидеть до конца карантина из-за блокирования проектов Президента Зеленского.

Временно исполняющий обязанности главы Госаудитслужбы (Офиса финансового контроля) Геннадий Плис может быть досрочно уволен со своей должности. Изначально планировалось, что он пробудет на посту до конца карантина. Но, судя по всему, увольнение произойдет раньше. Причина – в желании ведомства заблокировать приоритетный проект "Большое строительство" Президента Владимира Зеленского.

"Выводящий" из "Хрещатика"

Государственная аудиторская служба Украины, которая с недавних пор реорганизовывается в Офис финансового контроля – это единственный орган в вертикали исполнительной власти, который контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков и при этом уполномочен требовать разрыва контрактов и блокировать финансовые проводки. Негативных выводов бывшего "КРУ" заказчики товаров, работ и услуг, а также подрядчики боятся как огня, поскольку первым они могут стоить карьеры, а вторым – лишения свободы на несколько лет и многомиллионных штрафов.

Именно поэтому любому Кабмину предельно важно иметь на этом посту максимально профессионального и незапятнанного специалиста, чтобы не быть заподозренными в желании скрыть собственные финансовые недочеты. Когда в конце апреля правительство Дениса Шмыгаля назначило на должность и. о. главы Офиса финансового контроля Геннадия Плиса, чувства наблюдателей были прямо противоположными.

Действительно, у Плиса был опыт работы в фининспекции Киевской горгосадминистрации в средине 2000-х, но после этого он пересекался с "КРУ" совсем с другой стороны. Например, за период работы Плиса на должности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации в 2012-2013 гг., фининспекция обнаружила хищений на 164 млн грн. Тем не менее, это не помешало назначить Плиса первым замглавы КГГА в 2016-2017 гг., где, как сообщали источники Экономической правды, он и угодил в скандал с выведением денег из полукоммунального банка "Хрещатик". И хоть слишком громко об этом не объявляли, из КГГА Плис уходил уже из-за другого скандала - якобы из-за причастности его сына к схемам с фиктивным НДС.

Дальнейшая карьера в Секретариате Кабмина привела Плиса в 2018 году на пост замгоссекретаря Кабмина, откуда осенью 2019 года в правительстве Алексея Гончарука он "перекочевал" на должность замминистра финансов, где должен был курировать вопросы финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также вопросы местных бюджетов. С должности он был уволен со всем правительством Гончарука и формально ходил безработным. На самом деле, как утверждают источники в правительстве, вопрос смены главы Госаудитслужбы Кабмином просто стоял "в очереди" после более актуальных вопросов борьбы с коронавирусом.

Дилемма дорстроя

Одним из ключевых вызовов для Плиса станет решение "дилеммы большого строительства". Дело в том, что предшественник нынешнего руководителя на посту – Игорь Буграк – начал довольно опасную игру в отношении рынка дорожного строительства. В частности, в канун его увольнения с должности Госаудитслужба предписала разорвать сразу два крупных контракта с представительством турецкой компании Onur – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". В частности, 17 апреля Луганской службе автодорог было предписано разорвать договор на 405,7 млн грн на ремонт участка дороги Р-22 "КПП "Красная Таловка" – Луганск", а 23 апреля эту же САД обязали разорвать договор на 474 млн грн. на ремонт дороги государственного значения Т-13-09 Счастье – Широкий. 24 апреля Буграк был уволен.

Причинами для расторжения договоров с "Онур" стали незначительные неточности в документах, которые фактически не повлияли на качество заявки и способность компании выполнить подрядные работы. Готовность принять изменения от участников рынка высказали и в "Укравтодоре". Однако в Госаудитслужбе эти пояснения проигнорировали.

Теперь результаты тендера придется отменять, торги проводить заново, потеряв минимум 1,5 месяца времени на подготовку новой документации и организацию закупки.

Впрочем, техническая сторона вопроса не столь важна, как политическая. Дело в том, что решения Офиса финансового контроля в Офисе Президента в буквальном смысле восприняли как "черную метку" проекту "Большое строительство". Не секрет, что именно Onur является подрядчиком одного из флагманских проектов инициативы Зеленского – строительства нового моста через Днепр в Запорожье, а также целого ряда других знаковых объектов, реализации которых ждут водители и перевозчики по всей Украине.

Расторжение договоров с "Онуром", который, по всей видимости, будет обжаловать эти решения в суде – это еще и серьезный удар по международному инвестиционному имиджу Украины, поскольку давление со стороны государственных органов и несправедливость судебной системы – это одни из самых слабых аргументов для привлечения "свежих денег" в страну, да еще и в столь капиталоемкую отрасль как строительство дорог.

Профильные издания уже успели написать, что давление на "Онур" организовал так называемый "картель" дорожно-строительных компаний, которые выигрывают больше всего тендеров на строительство, ремонт и реконструкцию автомагистралей по всей стране. Одним из поводов называют желание избавиться от иностранного конкурента с целью увеличения занятости украинских рабочих в кризис.

Но эта концепция "хромает", поскольку продолжение работы Onur в Украине турецкой стороне гарантировал лично Президент Владимир Зеленский. Более того, именно после назначения правительства Дениса Шмыгаля, советником которого является глава Национальной ассоциации дорожников Украины (т. наз. "картель") Тарас Сиротинский, и был уволен Буграк, инициировавший давление на "Онур" то ли по собственной инициативе, то ли по согласованию с группой более мелких участников тендеров, заинтересованных в снижении инвестиционной привлекательности отрасли для иностранных компаний и ослаблении общих требований к качеству работ.

Сегодня Геннадий Плис фактически оказался на распутье. С одной стороны, в случае обжалования решений своего предшественника в суде, ему придется защищать позиции Госаудитслужбы и настаивать на законности расторжения контрактов с Луганской САД. Но вряд ли от этого будут в восторге в правительстве и в Офисе Президента, поскольку останавливать "большую стройку" не входило в их планы. С другой стороны, если окажется, что действия Буграка были политически или финансово мотивированы – решение придется отменить, тем самым поставив под вопрос независимость временно возглавляемого им органа. А это тоже вопрос доверия к реформируемому органу.

По неофициальной информации, несмотря на целый ряд репутационных рисков, Плис готов сделать выбор в пользу первого варианта, поскольку он получит больше общественного одобрения и при этом не вызовет вопросов относительно политической мотивации. Однако последствия не заставят себя ждать: стратегические договоренности Зеленского о расширении сотрудничества с турецкими инвесторами почти наверняка канут в Лету, а международные партнеры, которые следят за развитием ситуации вокруг автодорожной отрасли, в очередной раз задумаются, стоит ли увеличивать финансирование проектов в Украине. В конце концов, зная в подробностях о финансово-коррупционном шлейфе Плиса, легко допустить, что его решениями о давлении на бизнес будет двигать не только профессиональное видение ситуации, но и определенные финансовые аргументы от конкурентов "Онур" из низшей лиги.

Сергей Степаненко