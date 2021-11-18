Падіння рівня означає, що сплеск вакцинації, коли ввели червоні зони, був тимчасовим і все повертається назад. Люди припиняють іти на щеплення.

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Ще деякий час показники будуть високими - за рахунок того, що ті, які побігли робити щеплення після 18 жовтня, зараз ідуть робити другі дози.

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Динаміка рівня вакцинації в Україні / дані – МОЗ

Ми вважаємо, що оптимістично – 30% населення (це близько половини дорослих).

Спад вакцинації першими дозами наразі сильніший, ніж ми думали. А попереду Миколая, Рідзво одне, Новий рік один, Різдво друге, Новий рік другий. Ну, ви розумієте.

Що це все означає? Що абсолютно неясно, що робити з вакцинацією далі, після Василя і Водохреща. Сподіваюся, уряд зараз над цим думає.