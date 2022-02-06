Минулого року Башар Асад "переміг на виборах", отримавши 95% голосів, з чим його Путін привітав під час особистої зустрічі в Москві.
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Зв'язки Путіна з Ердоганом, "вагнерівці" та "кооперація в космосі"
- Там же, в Сирії, – армія Ердогана, якому Путін продавав російське високотехнологічне озброєння.
- З іншим сусідом Ізраїлю – Єгиптом, Путін починає "кооперацію в космосі" та називає надійним партнером.
- В Лівії – вагнерівці.
А в січні цього року Іран, Росія та Китай проводили спільні військово-морські навчання. Крім того, події в Україні відволікли увагу США від укладення нової ядерної угоди з Іраном, після виходу Трампа з попередньої. Іран, користуючись цим, затягує переговори та продовжує розвиток ядерної програми.
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Ізраїль балансує
- На додаток російські та сирійські військові літаки чомусь вирішили почати з кінця січня цього року спільно патрулювати Голанські висоти, де Ізраїль регулярно завдає повітряних ударів по підозрюваних позиціях Ірану та Хезболли.
- Також без уваги з боку США нагадати про себе можуть ХАМАС та Палестинський ісламський джихад.
Тому Ізраїль балансував і продовжуватиме це робити, залишаючись одночасно другом США та Росії, не будучи членом ЄС та НАТО, і маючи з Україною угоду про вільну торгівлю. Й на відміну від європейських країн, Ізраїль я можу зрозуміти.
P.S. Удар США був дуже точним. Байден продовжує працювати на об'єднання).
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