В СБУ отметили, что Киркоров неоднократно проводил пропагандистские концерты. На этих мероприятиях и в отдельных заявлениях он поддерживал оккупацию Крыма и отмечал, что, мол, полуостров – это российская территория.

Ранее Киркоров стал угрозой нацбезопасности – Минкульт внес его в "черный список"

Киркоров регулярно выступал в оккупированном Крыму

Киркоров регулярно выступал в оккупированном Крыму, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска.

У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации,

– подчеркнули в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что певец 18 марта 2021 года выступил в "Большом праздничном концерте в честь 7-летия воссоединения России с Крымом". На мероприятии присутствовал и президент страны-агрессора Владимир Путин.

Обратите внимание! Сам Киркоров считает, что мол этим "достижением стоит гордиться" и это шаг не против самого Киркорова, а против России.

Коротко о попадании Киркорова в "черный список"