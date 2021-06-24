В СБУ отметили, что Киркоров неоднократно проводил пропагандистские концерты. На этих мероприятиях и в отдельных заявлениях он поддерживал оккупацию Крыма и отмечал, что, мол, полуостров – это российская территория.
Ранее Киркоров стал угрозой нацбезопасности – Минкульт внес его в "черный список"
Киркоров регулярно выступал в оккупированном Крыму
Киркоров регулярно выступал в оккупированном Крыму, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска.
У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации,
– подчеркнули в пресс-службе СБУ.
В Службе безопасности напомнили, что певец 18 марта 2021 года выступил в "Большом праздничном концерте в честь 7-летия воссоединения России с Крымом". На мероприятии присутствовал и президент страны-агрессора Владимир Путин.
Коротко о попадании Киркорова в "черный список"
- Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины 22 июня.
- Еще 11 июня соответствующее письмо с рекомендацией направила СБУ.
- При этом Киркоров до сих пор остается народным артистом Украины.