Автор сего искромётного выступления через сутки оправдывался перед российскими СМИ: мол, говорил о Байдене. Но, как говориться в старом одесском анекдоте «ложечки нашлись-осадочек остался». Кроме "осадочка" остался и вопрос "что это вообще было?". Аедь очевидно, что в условиях автократии государственное ТВ говорит то и только то, что разрешено свыше.

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Давайте разбираться вместе.

Существует как минимум три версии, почему СТВ прошлось по Путину

Версия 1 — личный выпад Лукашенко в адрес Путина. В Минске обиделись и огрызнулись. Возможно, сомнительно, исходя из канала донесения. Кроме того, это противоречит попыткам позиционирования Лукашенко на российском информполе. Что такое быть "более русским, чем сам царь батюшка?" Версия 2 — очередная попытка продать на Запад идею "лучше диктатор в Минске, чем российские танки на границе". Есть резоны "за", но против версии говорит время — сегодня ни Беларусь ни ЕС (и США) не могут без репутационных потерь из спирали эскалации. В будущем (после референдума) выпад был бы логичным. Сегодня нет. Версия 3. Внутрибеларусские резоны. Базовая ситуация: большинство беларусов выступают за независимость. В этом согласны социологи, близкие к Тихановской, работники-социологи Лукашенко и сливы данных из РФ. Можно спорить о цифрах, но более 60% за тезис "мы сами".

Игра беларуских СМИ на тезисах "братской России", давление российских медиа о неизбежности интеграции. Такое медийное давление должно было изменить настроения беларусов. Но не изменило. Причина — позиция независимых СМИ, которые задавали базис для тезиса "мы сами". Как эта схема работала?

2021 год — зачистка негосударственных СМИ. И остались проводники тезисов "за Россию". Почему не случилось резкого перелома в настроениях? По большому счёту, настроения меняются, но среди всех. Причина — раскол в беларуском обществе по источникам информации для разных групп беларусов. В стране три (!) почти не пересекающиеся информационных пространства. Власть боролась с мостками от "ядра протестов" к "болоту". Но при этом не смогла создать устойчивых своих.

Неожиданный эффект зачистки информационного поля для… сторонников Лукашенко. В этой группе растёт популярность идей политической интеграции и популярность Путина. Но Путин – не Лукашенко. И если Кремль станет "главным" в их головах, позиции "Дроздов" станут плачевным.

Выпад СТВ — работа на свою группу — сторонников Лукашенко. Только там среди ТОП-источников информации есть данный канал. Его не смотрит даже "болото". Инструмент выбрали, приказ дали. А дальше сработала старая проблема — низкое качество исполнителей. Вместо сложных и более эффективных подходов решили пройти по личности. Сказали и … испугались.

Путин чувствителен к личностным выпадам. Он запомнит. Но сразу давать ответ не будет. Россия имеет как минимум 4 варианта ответа до конца 2021 года. Но при этом не будет кардинально менять политику. Путин поставил на постепенный вход в Беларусь, растянутый на 3 – 4 года процесс.