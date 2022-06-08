В пластиковую тару наливать запрещено

На многих АЗС сразу предупреждают, что "не отпускают горючее в пластиковые канистры". В частности, сеть WOG с 3 июня обновила условия продажи горючего, увеличив лимит, однако ограничив возможность заправки исключительно в бак авто.

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Водители недовольны подобными ограничениями, однако, эксперты отмечают , что запрет ввели не просто, наливать топливо в пластик – опасно.

Главная причина запрета в том, что пластик обладает свойством накапливать статическое электричество . Специалисты приводят в пример наэлектризованную расческу, которая "стреляет" искрой. Такая же искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной возгорания.

Есть специальные пластиковые тары для бензина: одна они тоже под запретом

В то же время в продаже есть канистры, изготовленные из специального пластика, адаптированные под хранение топлива, о чем свидетельствует соответствующая подтверждающая надпись. Однако если запрет действует на всю пластиковую тару, вряд ли работник АЗС поверит вам и будет сверять коды пластика.

На самом же деле риски минимальны

В то же время большинство специалистов все же подчеркивают, что для того, чтобы канистра из пластика накопила негативную статику, ее нужно усиленно и намеренно тереть о другой материал. Причем не всякий материал подойдет. Хотя если в багажнике машины есть ковролин, это может стать причиной.

Если им тщательно, быстро и долго нужно тереть пластик, то он, возможно, накопит тот же отрицательный заряд. Если тара надежно закреплена, этого не произойдет.

Откажут вам налить горючее и в бутылку из пищевого пластика, ведь высокое давление паров бензина создает угрозу разрыва тары.

Возможно, на каких-то АЗС в окрестностях подобный ход и практикуется, но вряд ли вам разрешат сетевые автозаправки, для которых репутация – не пустой звук.

Как выросла цена на горючее

Почти все топливо, потребляемое сегодня в Украине, иностранное происхождение, преимущественно европейское.

Цены на нефтепродукты сейчас рекордно высокие по всему миру. Они вместе с ценой нефти стабильно увеличивались с начала 2021 года, а полномасштабное вторжение России в Украину только ускорило этот процесс.

К примеру, на автозаправочных станциях в Польше на протяжении последней недели наблюдается стремительный рост стоимости топлива.

К началу войны в Украине средние цены топлива на польских заправках составили 5,97 злотых (41 гривен) за литр 95-го бензина и 5,99 злотых за литр дизельного горючего.

Как сообщает сайт e-petrol.pl, по состоянию на 2 июня цена литра бензина А-95 в среднем составляет 7,55 злотых (52 гривны), а дизельного топлива – 7,13 злотых (50 гривен) за литр.

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