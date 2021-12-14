Путіну, навіть на цьому етапі потрібно більше ніж право визначати наш геополітичний курс.

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Що потрібно Путіну

Визнати окупацію Криму.

Вирізати з тіла України частину Донецької та Луганської областей в окрему автономію, через яку інтегруватимуться кишенькові політичні проєкти Росії в управління українською державою.

Прямі контракти на поставки газу з "Газпромом"

Повернення контролю посіпак Путіна над стратегічними галузями України

Зняття санкцій з російських олігархів та агентів Кремля

Повернути та посилити повний контроль над Молдовою.

Укласти міжнародні угоди про авіацію, ядерне озброєння, інші військові питання на нових умовах, що визнають домінування Росії в Східній Європі.

Припинити нарощування військового потенціалу НАТО у Східній Європі та його суттєве зменшити.

"Закрити очі" західного світу на Тайвань та омріяне Пекіном військове відновлення контролю над державою.

На цьому не все

І це тільки – раз!

Дати це Путіну? Повна капітуляція. Після якої світ буде суттєво іншим, а часи демократії почнуть швидкий зворотній відлік.

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Давати це Путіну частинами – така сама повна капітуляція, але трохи повільніша, а значить загрозливіша.

Як жаба в воді, яку поступово нагрівають, щоб вона не здогадалася, та думка вистрибнути виникла лише тоді, коли врятуватися вже неможливо.

На жаль, поки мешканці Кремля маніакально хворіють "руським миром", у нас немає інших варіантів, окрім як боротися.

Нам нічим поступатися Путіну. Яким би привабливим своєю простою не здавався шлях поступок.

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