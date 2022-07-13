Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук решил напомнить, почему важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие.

Важно россия использует абсолютно все белорусские аэродромы: готова ли Украина ответить на атаки

На обнародованном Братчуком видео показана визуализация того, что будет со зданием после попадания различных типов ракет, которые использует россия. Под видео спикер главы Одесской ОВА призвал украинцев немедленно идти в укрытие только объявили о воздушной опасности.

Справка. Услышав тревогу, выключите свет, газ и воду, возьмите документы, необходимые лекарства, немного продовольствия и воды и перейдите в ближайшее укрытие. Оставайтесь там до следующего сигнала сирены, которая известит об отбое тревоги.

Последствия попадания вражеских ракет: смотрите видео

россия изменила тактику в войне: почему страдают гражданские

Советник главы ОП Михаил Подоляк еще в начале июля констатировал, что россия атакует ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и склонить украинские власти к переговорам или территориальным уступкам.

россия изменила тактику. Она сейчас атакует более мощными крылатыми ракетами наши города. Почему? Ибо с военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не слишком качественно умеют,

– констатировал он.

По его словам, с одной стороны, оккупанты абсолютно не учитывают, как реагирует мир на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов. С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили, "давайте как-то заканчивать войну".

Однако Подоляк решительно заверил, что новая тактика россии – заставить Украину сесть за стол переговоров – не будет работать.

Подоляк о терроре россии и смене тактики в войне: смотрите видео