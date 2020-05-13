Почему пациентов с COVID-19 выписали из больницы в Кривом Роге: в ОГА прокомментировали ситуацию

В Кривом Роге главврач самовольно выписал 15 пациентов с COVID-19. Председатель Днепропетровского областного совета прокомментировал, что произошла примерно такая же ситуация, как во многих клиниках мира.

Это классическая ситуация для этого вида заболевания, ведь болезнь определенное время имеет бессимптомный характер. Об этом сообщил Святослав Олейник в прямом эфире на 24 канале.

Важно В Кривом роге 15 больных коронавирусом врач самовольно выписал из больницы

Он пояснил, что в больнице скончалась женщина, у которой уже после смерти нашли COVID-19. Когда начали выявлять контактных лиц, выяснилось, что среди них врачи и пациенты.

То, что сделала главный врач, – это спорный вопрос. Нельзя сказать, что она однозначно виновата, потому что приняла решение отправить домой, на самоизоляцию тех людей, которые теоретически, вероятно, были контактными,

– рассказал Святослав Олейник.

"Речь идет о болезни, которая малоисследована. Соответственно сегодня очень рано говорить о том, что была серьезная вина в действиях главного врача. Относиться к этому надо спокойно и все исследовать подробно, потому что есть моменты, с которыми в первый раз сталкиваются медицинские работники", – добавил Олейник.

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Председатель Днепропетровского областного совета сообщил, что после этого приняли решение протестировать всех врачей – и в Кривом Роге, и по области.

Что известно о ситуации в Кривом Роге?

29 апреля шесть медработников и 21 пациент находились на самоизоляции в четвертой Криворожской городской больнице. Все они заразились от одной женщины у которой, предварительно обнаружили коронавирус.



Впоследствии пятерых пациентов перевели на лечение в инфекционную больницу, одного пациента – кв седьмую больницу, а остальные 15 больных, которым уже поставили диагноз коронавирус, врач отпустил на амбулаторное лечение. За это медика отстранили от должности.