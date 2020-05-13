Карантин в Украине продолжат, но полномочия передадут на места – Шмыгаль

Уже с лета Украина может перейти к модели адаптивного карантина. Это означает, что ограничения будут продолжены, однако значительно ослаблены.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет 24 канал.

Обратите внимание Куда тратят деньги из Фонда борьбы с COVID-19: отчет Шмыгаля

По мнению премьера, смягчая карантинные меры против эпидемии и передавая все больше полномочий на места органам местного самоуправления, можно локализовать болезнь.

Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина,

– заявил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства рассказал, что эпидемия COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад количества новых больных.

Он также сравнил развитие эпидемиологической ситуации в Украине с польским.

Актуально Когда Украина получит первый транш от МВФ: заявление Шмыгаля

Отдельно премьер высказался о росте числа безработных в Украине из-за пандемии коронавируса.

"Коронакризис негативно повлиял на рынок труда, и мы должны реагировать. Только с начала карантина почти 200 тысяч человек получили статус безработного. По нашим подсчетам, в этом году прогнозируется резкий рост безработицы до 9,4%", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, целью правительства сейчас является не только сохранение рабочих мест, но и создание новых. В частности, Минэкономики должно представить программу по созданию новых рабочих мест.

Внимание! Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что ведомство подготовило контрольные даты относительно смягчения карантина: это 22 мая, 1 июня, 11-е и "так далее". На заседании правительства будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о следующем снятии карантинных ограничений.