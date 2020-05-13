Карантин в Україні продовжать, але повноваження передадуть на місця, – Шмигаль

Вже з літа Україна може перейти до моделі адаптивного карантину. Це означає, що обмеження будуть продовжені, однак значно послаблені.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді, пише 24 канал.

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На думку прем’єра, пом'якшуючи карантинні заходи проти епідемії і передаючи все більше повноважень на місця органам місцевого самоврядування, можна локалізувати хворобу.

Відповідно, робити локдаун всій країні в червні або липні може бути вже недоцільно. В цей момент ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину,

– заявив Шмигаль.

Окрім того, глава уряду розповів, що епідемія COVID-19 в Україні йде за помірним сценарієм і країна наближається до піку чи плато, після якого має початися спад кількості нових хворих.

Він також порівняв розвиток епідеміологічної ситуації в Україні з польським.

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Окремо прем’єр висловився про зростання кількості безробітних в Україні через пандемію коронавірусу.

"Коронакриза негативно вплинула на ринок праці, і ми маємо реагувати. Тільки з початку карантину майже 200 тисяч осіб отримали статус безробітного. За нашими розрахунками, цього року прогнозується різке зростання безробіття до 9,4%", – повідомив Шмигаль.

За його словами, метою уряду наразі є не лише збереження робочих місць, але й створення нових. Зокрема, Мінекономіки має презентувати програму зі створення нових робочих місць.

Увага! Глава МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що відомство підготувало контрольні дати щодо пом'якшення карантину: це 22 травня, 1 червня, 11-те і "так далі". На засіданні уряду буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ про наступне зняття карантинних обмежень.