Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Куди витрачають гроші з Фонду боротьби з COVID-19: звіт Шмигаля

-
Фонд боротьби з COVID-19: куди йдуть гроші – відповідь Шмигаля
Куди витрачають гроші з Фонду боротьби з COVID-19

Верховної Ради 13 квітня схвалили зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачили створення Фонду для боротьби з COVID-19. Бюджет фонду складає 65 мільярдів гривень. На що пішли гроші з Фонду для боротьби з COVID-19 – читайте далі.

Прем'єр-міністр під час "Години запитань до Уряду" відзвітував, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з COVID-19, передає 24 канал.

Цікаво Скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні

Основні напрями підтримки

  • 29,7 мільярда гривень додатково виділили Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 гривень пенсіонерам та 500 гривень людям, що старші за 80 років;
  • 6 мільярдів гривень отримали фонди, які допомагатимуть безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тисяч людей, які офіційно зареєструвалися у центрах зайнятості;
  • 1,6 мільярда гривень спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;
  • На 2 мільярди гривень профінансували медичні закупівлі для лікарень;
  • 3,1 мільярда гривень виділили МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

Важливо! Станом на 13 травня в Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу COVID-19, з них 439 людей померли, ще 3 716 осіб одужали.

Що відомо про Фонд боротьби з COVID-19?Це фонд у складі державного бюджету. Його мета – запобігати негативним наслідкам кризових явищ, які виникли через поширення COVID-19. В уряді вважають, що завдяки фонду можуть підвищити ефективність діяльності державних органів та місцевої влади. Крім того, сподіваються таким чином забезпечити економічну стабільність в Україні.

Фонд створюється шляхом збільшення діри в бюджеті. Це є однією з основних небезпек.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус в Україні Гроші Бюджет Верховна Рада Денис Шмигаль Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Шукати економічні можливості в Україні на заміну Китаю, – The Washington Times
сьогодні , 12:00 Шукати економічні можливості в Україні на заміну Китаю, – The Washington Times
Світові Медіа
Луганська війна: як сепаратисти не можуть поділити ласий шматок
сьогодні , 10:35 Луганська війна: як сепаратисти не можуть поділити ласий шматок
Дмитро Снєгирьов
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків