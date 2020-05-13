Куди витрачають гроші з Фонду боротьби з COVID-19: звіт Шмигаля

Верховної Ради 13 квітня схвалили зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачили створення Фонду для боротьби з COVID-19. Бюджет фонду складає 65 мільярдів гривень. На що пішли гроші з Фонду для боротьби з COVID-19 – читайте далі.

Прем'єр-міністр під час "Години запитань до Уряду" відзвітував, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з COVID-19, передає 24 канал.

Цікаво Скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні

Основні напрями підтримки

29,7 мільярда гривень додатково виділили Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 гривень пенсіонерам та 500 гривень людям, що старші за 80 років;

додатково виділили Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 гривень пенсіонерам та 500 гривень людям, що старші за 80 років; 6 мільярдів гривень отримали фонди, які допомагатимуть безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тисяч людей, які офіційно зареєструвалися у центрах зайнятості;

отримали фонди, які допомагатимуть безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тисяч людей, які офіційно зареєструвалися у центрах зайнятості; 1,6 мільярда гривень спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;

спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід; На 2 мільярди гривень профінансували медичні закупівлі для лікарень;

профінансували медичні закупівлі для лікарень; 3,1 мільярда гривень виділили МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

Важливо! Станом на 13 травня в Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу COVID-19, з них 439 людей померли, ще 3 716 осіб одужали.

Що відомо про Фонд боротьби з COVID-19?Це фонд у складі державного бюджету. Його мета – запобігати негативним наслідкам кризових явищ, які виникли через поширення COVID-19. В уряді вважають, що завдяки фонду можуть підвищити ефективність діяльності державних органів та місцевої влади. Крім того, сподіваються таким чином забезпечити економічну стабільність в Україні.



Фонд створюється шляхом збільшення діри в бюджеті. Це є однією з основних небезпек.