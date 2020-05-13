Куда тратят деньги из Фонда борьбы с COVID-19: отчет Шмыгаля
Верховная Рада 13 апреля одобрила изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусмотрели создание Фонда для борьбы с COVID-19. Бюджет фонда составляет 65 миллиардов гривен. На что пошли деньги из Фонда для борьбы с COVID-19 – читайте дальше.
Прем'єр-міністр під час "Години запитань до Уряду" відзвітував, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з COVID-19, передає 24 канал.
Цікаво Скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні
Основні напрями підтримки
- 29,7 мільярда гривень додатково виділили Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 гривень пенсіонерам та 500 гривень людям, що старші за 80 років;
- 6 мільярдів гривень отримали фонди, які допомагатимуть безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тисяч людей, які офіційно зареєструвалися у центрах зайнятості;
- 1,6 мільярда гривень спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;
- На 2 мільярди гривень профінансували медичні закупівлі для лікарень;
- 3,1 мільярда гривень виділили МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.
Важливо! Станом на 13 травня в Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу COVID-19, з них 439 людей померли, ще 3 716 осіб одужали.
Що відомо про Фонд боротьби з COVID-19?Це фонд у складі державного бюджету. Його мета – запобігати негативним наслідкам кризових явищ, які виникли через поширення COVID-19. В уряді вважають, що завдяки фонду можуть підвищити ефективність діяльності державних органів та місцевої влади. Крім того, сподіваються таким чином забезпечити економічну стабільність в Україні.
Фонд створюється шляхом збільшення діри в бюджеті. Це є однією з основних небезпек.