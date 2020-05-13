Коли Україна отримає перший транш від МВФ: заява Шмигаля

Денис Шмигаль сподівається, що Україна зможе отримати перший транш від МВФ вже наприкінці травня 2020 року.

Про ці очікування прем'єр-міністра щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

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"Сподіваємося, що до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, як це і було обговорено", – заявив Денис Шмигаль.

Також він додав, що зараз країна перебуває на етапі, коли близька до підписання меморандуму.

В уряді пояснили, що нова програма "Stand-by" дасть можливість Україні отримати 5 мільярдів доларів, з яких 3,5 мільярда до кінця 2020 року.

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