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Коли Україна отримає перший транш від МВФ: заява Шмигаля

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Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

Денис Шмигаль сподівається, що Україна зможе отримати перший транш від МВФ вже наприкінці травня 2020 року.

Про ці очікування прем'єр-міністра щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

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"Сподіваємося, що до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, як це і було обговорено", – заявив Денис Шмигаль.

Також він додав, що зараз країна перебуває на етапі, коли близька до підписання меморандуму.

В уряді пояснили, що нова програма "Stand-by" дасть можливість Україні отримати 5 мільярдів доларів, з яких 3,5 мільярда до кінця 2020 року.

Коротко про домовленості між Україною та МВФ

  • Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше погодженої трирічної програми розширеного фінансування на 18-місячну програму. Причиною тому – безпрецедентні економічні умови, в яких опинився світ. Водночас обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду не зміниться.
     
  • Раніше, у грудні 2019, Україна та МВФ домовилися про укладання трирічної програми на понад 5 мільярдів доларів у форматі EFF. Протягом 2020 року планувалося, що Україна отримає 2 транші у 1,75 мільярда доларів. Рішення мав затвердити кабінет директорів, однак цього не сталося.
     
  • Серед причин те, що Україна спершу мала виконати дві вимоги МВФ: відкрити ринок землі і ухвалити так званий "банківський" закон. Станом на початок травня 2020-го одна з умов залишається не виконаною – закон про регулювання механізмів у сфері діяльності банків, так званий "антиколомойський", ще не ухвалили у другому читанні.
     
  • Передбачається, що Верховна Рада розгляне його в остаточному читанні в середу, 13 травня. Опісля розглядатиметься можливість перерахування нового траншу МВФ.
Автор: Марія Лелека
Теги: Новини України Новини політики Транш МВФ МВФ Денис Шмигаль
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