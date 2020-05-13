Когда Украина получит первый транш от МВФ: заявление Шмыгаля
Денис Шмыгаль надеется, что Украина сможет получить первый транш от МВФ уже в конце мая 2020 года.
Про эти ожидания премьер-министра относительно новой программы с Международным валютным фондом сообщило издание "Интерфакс-Украина".
Интересно Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ
"Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это и было оговорено", – заявил Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что сейчас страна находится на этапе, когда близка к подписанию меморандума.
В правительстве пояснили, что новая программа "Stand-by" даст возможность Украине получить 5 миллиардов долларов, из которых 3,5 миллиарда до конца 2020 года.
Кратко о договоренностях между Украиной и МВФ
- Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования на 18-месячную программу. Причиной тому – беспрецедентные экономические условия, в которых оказался мир. В то же время объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится.
- Ранее, в декабре 2019, Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на более чем 5 миллиардов долларов в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша в 1,75 миллиарда долларов. Решение должен утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло.
- Среди причин то, что Украина сначала должна выполнить два требования МВФ: открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон. По состоянию на начало мая 2020-го одно из условий остается не выполненным – закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении.
- Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. После будет рассматриваться возможность перечисления нового транша МВФ.