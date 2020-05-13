Когда Украина получит первый транш от МВФ: заявление Шмыгаля

Денис Шмыгаль надеется, что Украина сможет получить первый транш от МВФ уже в конце мая 2020 года.

Про эти ожидания премьер-министра относительно новой программы с Международным валютным фондом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

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"Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это и было оговорено", – заявил Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что сейчас страна находится на этапе, когда близка к подписанию меморандума.

В правительстве пояснили, что новая программа "Stand-by" даст возможность Украине получить 5 миллиардов долларов, из которых 3,5 миллиарда до конца 2020 года.

Кратко о договоренностях между Украиной и МВФ