Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Когда Украина получит первый транш от МВФ: заявление Шмыгаля

- Читати новину українською
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

Денис Шмыгаль надеется, что Украина сможет получить первый транш от МВФ уже в конце мая 2020 года.

Про эти ожидания премьер-министра относительно новой программы с Международным валютным фондом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

Интересно Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ

"Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это и было оговорено", – заявил Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что сейчас страна находится на этапе, когда близка к подписанию меморандума.

В правительстве пояснили, что новая программа "Stand-by" даст возможность Украине получить 5 миллиардов долларов, из которых 3,5 миллиарда до конца 2020 года.

Кратко о договоренностях между Украиной и МВФ

  • Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования на 18-месячную программу. Причиной тому – беспрецедентные экономические условия, в которых оказался мир. В то же время объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится.
     
  • Ранее, в декабре 2019, Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на более чем 5 миллиардов долларов в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша в 1,75 миллиарда долларов. Решение должен утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло.
     
  • Среди причин то, что Украина сначала должна выполнить два требования МВФ: открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон. По состоянию на начало мая 2020-го одно из условий остается не выполненным – закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении.
     
  • Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. После будет рассматриваться возможность перечисления нового транша МВФ.
Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Украины Новости политики Транш МВФ МВФ Денис Шмыгаль
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему Геннадий Плис провалит испытательный срок
сегодня , 12:34 Почему Геннадий Плис провалит испытательный срок
Используют солдат как рабов: возмутительные детали скандала в Нацгвардии
сегодня , 12:30 Используют солдат как рабов: возмутительные детали скандала в Нацгвардии
Дмитро Гнап
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков