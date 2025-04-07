Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, даже если представить, что прекращение огня все же наступит, все военные сразу же не вернутся домой.

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Почему перемирия не будет

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он заставит Россию согласиться на перемирие, негативно повлияло на темпы мобилизации в Украине. Люди начали верить, что вскоре наступит мир. Каждый надеется, что этот ужас закончится, но необходимо взглянуть на ситуацию трезво.

Юрий Федоренко заметил, что количество заявок от добровольцев несколько снизилось. Проведя разговор с несколькими мужчинами, он узнал, что многие боятся, что, если они присоединятся к армии, а перемирие действительно наступит, их привычная жизнь будет потеряна, они не смогут заниматься своими делами и одновременно с этим не будут иметь достаточно времени на надлежащую военную подготовку.

Теперь относительно моего личного мнения: я считаю, что перемирия не будет. Почему? Потому что не существует механизмов, которые могли бы обеспечить его выполнение,

– отметил командир 429 полка.

По его словам, нет инструментов, которые могли бы гарантировать, что Россия не будет сдвигать "серую зону" к нашим позициям и не будет использовать беспилотники или артиллерию. Если враг продолжит атаковать, украинские военные будут вынуждены ответить, чтобы не допустить его продвижения.

Более того, Россия не намерена соглашаться на введение миротворческого контингента, сформированного из представителей европейских военных формирований. Поэтому, по мнению военного, перемирие невозможно.

Что будет, если перемирие все же наступит

Представим на мгновение, что Федоренко ошибся, и перемирие каким-то чудом все же наступит.

Верите ли вы, что все военные сразу вернутся домой из-за демобилизации? Нет, этого не произойдет,

– объяснил он.

Силы обороны останутся на линии соприкосновения и вдоль государственной границы, где они будут перегруппировываться, реорганизовываться и продолжать защищать страну. Поэтому быстрой демобилизации не будет.

Не стоит тешить себя иллюзиями, что война пройдет мимо. Это то, что касается каждого из нас,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Для тех, кто еще не мобилизован, но военнообязанный, сейчас идеальное время воспользоваться рекрутинговой программой. Нет риска, что вас переназначат в другую часть во время общей подготовки.

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В завершение командир отметил, что не стоит считать, что наличие оружия позволит самостоятельно противостоять российским оккупантам во дворе вашего дома. Если вы окажетесь наедине с врагом, он заберет самое ценное – вашу жизнь.

Защитить своих близких, свою улицу и свою страну можно только в составе хорошо подготовленных команд. Поэтому служба в Силах обороны – это шанс защитить самое важное, а не приговор, как это пытается подать российская пропаганда.