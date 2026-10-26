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Донаты на повседневные нужды военных сократились: в чем причина

Анастасия Колесникова
Повседневные потребности военнослужащих растут

Повседневные потребности военнослужащих растут / Благотворительный фонд Сергея Притулы

В сентябре 2026 года Благотворительный фонд Сергея Притулы передал военным имущество на рекордную сумму – более 440 миллионов гривен. Однако большая часть средств была направлена на два больших проекта, в то время как финансирование повседневных нужд подразделений существенно сократилось.

Об этом рассказал заместитель руководителя военного департамента фонда Клим Хвостенко, пишет Defense Express.

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Как изменились потребности военных?

По его словам, в сентябре на текущую помощь военным выделили около 5 миллионов гривен. В августе эта сумма составляла 10 миллионов гривен, а в сентябре 2025 года была почти в шесть раз больше.

Количество запросов от военных не уменьшается. В сентябре фонд получил 299 заявок от 179 подразделений. В то же время изменились потребности армии. Например, военные стали реже запрашивать разведывательные дроны Mavic.

В сентябре 2026 года в заявках фигурировали 97 таких беспилотников. Это не означает, что они утратили актуальность. Просто государство и другие доноры стали лучше обеспечивать ими подразделения.

Зато растет потребность в беспилотных комплексах, способных работать на больших расстояниях.

Изменилась и ситуация с медицинским обеспечением: соответствующее имущество почти исчезло из регулярных запросов, поскольку его поставки со стороны государства улучшились.

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В то же время военным все больше требуются транспорт, спутниковые терминалы Starlink, зарядные станции, генераторы и ноутбуки. По данным фонда, потребность в этих категориях в полтора-три раза превышает прошлогодние показатели.

Почему не хватает денег на повседневные нужды

Проблема заключается в том, что доноры чаще поддерживают большие сборы средств на конкретную технику. Такие проекты дают заметный результат: например, передачу дронов или поражение вражеских целей.

Зато генераторы, зарядные станции и терминалы связи не дают такого зрелищного эффекта. Однако именно они обеспечивают военных электроэнергией, связью и работой пунктов управления. Без этого не могут полноценно работать и современные боевые системы.

Из-за нехватки средств фонд не может удовлетворить все потребности подразделений. В целом выполняется чуть более 56% запросов, но в среднем в рамках одной заявки обеспечивают лишь 20–25% от заказанного имущества.

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По словам Хвостенко, это свидетельствует о дисбалансе: потребности военных растут, а средств на повседневное обеспечение становится меньше.

Почему важны регулярные пожертвования

Большие целевые сборы помогают обеспечивать военных сложной техникой, но не покрывают всех повседневных потребностей подразделений.

Армии нужны не только дроны и другие современные системы, но и транспорт, источники питания, средства связи и запчасти. Поэтому фонд призывает поддерживать не только отдельные сборы, но и общие военные счета.

Эти средства позволяют оперативно закупать имущество, в котором нуждаются военные на передовой.

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