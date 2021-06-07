В частности, Притула отметил, что политическая сила отдалилась от начальных основ очень далеко. Поэтому, как он считает, уже можно констатировать точку невозврата.

К теме Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

Своего коллегу поддержала и член политсилы Александра Устинова. По ее словам, глава фракции Ярослав Железняк и председатель партии Кира Рудик выжимают людей.

Политологи считают, что Притула имеет целью создать собственный политический проект. Из-за его выхода, по словам экспертов, "Голос" не потеряет своих рейтингов.

Конфликт в политсиле разгорелся еще несколько месяцев назад. Тогда сразу 10 народных депутатов получили уведомления от руководства о возможном исключении из фракции.

На какой стадии раскол в партии "Голос", Почему Притула ушел из политсилы, будет ли он создавать свою партию и пойдут ли вслед за ним народные депутаты – смотрите в программе "Между прочим" 7 июня в 20:00. Дмитрий Гнап и Денис Казанский обсудят все актуальные вопросы с нардепом Ярославом Юрчишиным.

Во время прямого эфира на ютубе 24 канала вы сможете задавать свои вопросы Юрчишину и он обязательно ответит на них. Не пропустите!

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