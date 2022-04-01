Дело в том, что они никогда не сталкивались с таким сопротивлением. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

К слову Путин слышит только то, что хочет – Гудков об информационном пузыре главы Кремля

Однако сопротивление – это не единственная причина. Украина одержала победу с психологической точки зрения и перетянула ситуацию в свою пользу.

Деморализация войск вынуждает среднее звено руководства – армию, корпус, дивизию и бригаду – находиться непосредственно в войсках, потому что нужно держать ситуацию под контролем,

– объяснил Жданов.

В противном случае будет бунт, или же войска просто разбегутся по лесам. Так что россияне вынуждены выдвигать эти командные пункты, чтобы держать ситуацию под контролем.

С другой стороны, чтобы обладать реальным положением вещей, происходящих на передовой.

"Именно поэтому они подпадают под наше огневое поражение и погибают в таком количестве. Есть несколько тех, кого отстранили от должности", – добавил специалист.

Война идет не по плану, но Путин требует разгрома

Также военный эксперт отметил, что в Кремле, особенно в Генеральном штабе вооруженных сил России отдают себе отчет, что война в Украине идет не по их плану. Однако Путин не хочет этого слышать.