Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики проанализировали визит Путина на завод по производству беспилотников в индустриальном парке "Руднево" в Москве 28 апреля. Также диктатор принял участие в совещании, на котором отметил важность развития отечественного производства беспилотников.

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В Кремле озабочены зависимостью России от третьих стран

Путин назвал развитие российского беспилотника вопросом "технологического суверенитета" и поручил российским чиновникам повысить способность России разрабатывать и производить компоненты для беспилотников самостоятельно.

В ISW предполагают, что Путин пошел на такой шаг, предполагая, что зависимость России от Ирана и других третьих стран в сфере военных беспилотников вызывает беспокойство у Кремля.

Путин объявил, что Кремль создаст спрос на отечественные беспилотники с помощью государственных заказов и спецоперации будут осуществлять крупные закупки, а затем сдавать дроны в аренду.

Первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов доложил Путину, что российское правительство разработало и утвердило государственный заказ на сумму 4,4 миллиарда рублей на производство беспилотников до 2030 года.

Белоусов также осветил планы открытия исследовательских и производственных мощностей по всей России, установление мер прямой финансовой поддержки для производителей беспилотников и создание образовательных программ для подготовки конструкторов и операторов беспилотников.

Белоусов утверждал, что к 2030 году Россия произведет 670 тысяч беспилотников, в том числе 16 тысяч средних и тяжелых беспилотников.

В ISW отмечают, что это, вероятно, нереалистичная цель, учитывая, что нынешний российский рынок беспилотников состоит из 32 000 дронов, две трети из которых импортированы.

Беспилотники продолжают играть важную тактическую роль в Украине, а объявленный Кремлем план увеличения производства беспилотников до 2030 года указывает на то, что Кремль продолжает постепенно мобилизовать отдельные части российского ОПК вместо проведения более широкой экономической мобилизации,

– говорится в сообщении ISW.

По предварительной оценке ISW, Кремль хочет избежать более широкой экономической мобилизации, которая могла бы привести к дальнейшим внутренним экономическим сбоям и соответствующему недовольству.

В России школьников хотят учить управлять дронами

Путин, вероятно, также пытался ответить на критику со стороны российского ультранационалистического сообщества об отсутствии государственной поддержки производства беспилотников.

Российские милблогеры регулярно критикуют российское правительство за то, что оно не поддерживает волонтеров, которые производят небольшие дроны из коммерчески доступных компонентов и присылают их российским войскам в Украину.

Путин заявил на встрече, что он полностью поддерживает предложения, согласно которым дети будут учиться управлять, собирать и конструировать беспилотники в школах – мероприятие, которое поддержали некоторые известные милблогеры.